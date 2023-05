FP1, Ferrari parte forte a Montecarlo: primo Sainz. Le Red Bull inseguono

MONTECARLO – Se il buongiorno si vede dal mattino... La prima sessione di prove lbere a Montecarlo ha visto una Ferrari in grandissima forma, con la prima posizione di Carlos Sainz, che ha chiuso al comando seguito da Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes). Più indietro le Red Bull, apparse in difficoltà come non mai dall'inizio di stagione. Almeno a vedere il nervosismo del campione del mondo in carica, Max Verstappen, che chiude addirittura al sesto posto.