F1, GP Monaco: doppietta Red Bull nelle FP3, lontane le Ferrari

MONTECARLO - È Max Verstappen il più veloce nelle FP3, ultime sessione di libere del di F1, prima di cominciare a fare sul serio con le qualifiche del pomeriggio. L'olandese chiude in 1:12.776, seguito a ruota dal compagno di scuderia in Red Bull, Sergio Perez. Opaca la prestazione delle Ferrari, che non danno seguito ai segnali positivi del venerdì, con Carlos Sainz che chiude quarto, a +0.485, e Charles Leclerc settimo, a +0.699. Terzo posto per Lance Stroll con l'Aston Martin, e buon quinto posto di sessione per Lando Norris su McLaren. Lewis Hamilton finisce lungo al Mirabeau dopo il fucisa nel primo settore, causando la bandiera rossa che ha fatto terminare la sessione con cinque minuti disponibili.