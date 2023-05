F1, asta benefica per l'Emilia-Romagna: in vendita i premi di Imola

ROMA - La Formula 1 ha annunciato una nuova iniziativa per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni dell' Emilia-Romagna messe in ginocchio dall'ondata di maltempo delle ultime settimane, che hanno anche portato alla cancellazione del Gran Premio di Imola . Infatti, il Circus ha annunciato che i premi che dovevano essere assegnati nello scorso weekend sono stati messi all'asta sul portale "F1 Authentics" . Sarà possibile fare offerte fino alla serata del prossimo 6 giugno .; il ricavato verrà poi consegnato all'agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Gli oggetti che si possono comprare

In vendita ci saranno anche oggetti firmati da tutti i piloti della griglia (invece dei soli primi tre, come di consueto), come il ruotino del poleman e una delle bottiglie di spumante Ferrari che viene usata per i festeggiamenti sul podio. A questi si aggiungono i trofei per i piloti che chiudono sul podio, oltre a quello che viene assegnato al costruttore che si aggiudica la gara.