Bordata Minardi contro la Ferrari: “A Montecarlo errori di tutti”

ROMA – Nelle ultime settimane sono state molte le voci di autorevoli ex esponenti della Formula 1 che hanno criticato le prestazioni mostrate finora dalla Ferrari . Un coro a cui si è aggiunto, dopo l’ennesima performance incolore di Montecarlo , anche l’imprenditore ed ex team principal Gian Carlo Minardi . Che non ha risparmiato nessuno, dai piloti ai tecnici, lontani anni luce dai primatisti del mondiale.

Minardi: “Per la Rossa necessario un passo in avanti”

Commentando, dal sito web che porta il suo nome, la gara del principato, Minardi è lapidario: “La Ferrari si è presentata in pista con alcune modifiche, posticipando però il pacchetto importante al Gp di Spagna – ha detto - questa volta anche la qualifica non è stata esaltante, e sono stati commessi una serie di errori sia da parte del team che da parte dei piloti che richiedono un’analisi approfondita, oltre ad un consumo accessi delle gomme. Come sappiamo a Barcellona saranno introdotte importanti novità tecniche, sperando possano contribuire a fare un passo in avanti perché un sesto e ottavo posto è davvero troppo poco”.