F1, Mattarella premia Domenicali: è un nuovo Cavaliere del Lavoro

ROMA – Tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro insigniti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , c'è anche Stefano Domenicali . Il capo del Circus della Formula 1 riceve così il prestigioso riconoscimento, per i risultati conseguiti e i meriti ottenuti nel corso della sua carriera professionale. Che lo ha visto, negli anni passati, anche a capo della Ferrari , come team principal

Domenicali: “Sempre portato avanti valori italianità"

“Per me è una grande emozione – ha detto Domenicali a margine della cerimonia - ricevere un'onorificenza così prestigiosa mi rende molto orgoglioso. Da sempre, con passione, impegno e dedizione, cerco di portare avanti i valori dell'Italianità, e vivrò questa bellissima pagina della mia vita non già come un traguardo, ma come occasione per poter dare ancora di più il mio contributo per il nostro amato Paese”.