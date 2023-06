F1, Verstappen guida le libere 3 a Barcellona: quarto sainz, settimo Leclerc

BARCELLONA - E' di Max Verstappen il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio di Spagna, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul circuito di Barcellona, l'olandese firma il crono di 1:13.664 precedendo l'altra Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta posizione, invece, per la Ferrari di Carlos Sainz, per cui non ci sarà investigazione in seguito a un presunto impeding su Nyck De Vries nella parte finale delle FP3. Settima, invece, la SF-23 di Charles Leclerc.