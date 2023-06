F1, Mercedes multata di 10 mila euro: violazione parco chiuso nel GP Spagna

ROMA - Archiviato il Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1, si possono tirare alcune conclusioni in merito alle prestazioni messe in scena dai vari protagonisti. Se Max Verstappen e la Red Bull si sono confermati al vertice del Mondiale, la Mercedes ha dato un importante segnale di risveglio conquistando il podio con il secondo posto di Lewis Hamilton e il terzo di George Russell, autore di una grande rimonta. Una giornata quasi perfetta, se non fosse stato per la sanzione arrivata a gara finita.