F1, Hamilton sul rinnovo con Mercedes: "Parlerò con Toto Wolff"

ROMA - Nonostante il secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 , il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton , non è ancora certo di proseguire il proprio percorso nel circus nella prossima stagione. Il britannico non si è mai sbilanciato sul suo possibile rinnovo e anche al termine della gara di Montmelò ha chiarito la sua attuale posizione: “ Ad oggi non ho ancora firmato nulla , nei prossimi giorni mi incontrerò con Toto Wolff, speriamo di riuscire a concludere qualcosa“.

Hamilton: "Futuro? Abbiamo in cantiere qualcosa"

“Sono consapevole che abbiamo qualcosa in cantiere per il futuro e per questo motivo mi auguro che almeno per la fine dell’anno potremo sfidare la Red Bull. Sono molto focalizzato sul fatto che l’anno prossimo avremo la macchina per sfidarli fin dal primo giorno. E più continueremo a spingere questa vettura quest’anno, più questo avrà un impatto anche sul 2024, in un certo senso“. Così il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha commentato il gap con la Red Bull, lasciando presagire un suo imminente rinnovo di contratto.