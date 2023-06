F1, scintille tra Horner e Rosberg: "Ti piace tanto criticare i piloti"

Horner a Rosberg: "Sei troppo duro"

"Secondo me sei troppo critico e duro con questi ragazzi. Proprio ora che non sei più in macchina ti piace tanto criticare tutti i piloti“. Così il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha voluto replicare duramente al campione del mondo 2016 Nico Rosberg. Alta tensione, dunque, tra l'ingegnere e l'ex pilota della Mercedes che hanno espresso dei punti di vista differenti, non risparmiandosi delle freccatine. In particolar modo Horner ha dimostrato di non aver gradito le critiche di Rosberg nei confronti di Perez.