Stampa inglese: Binotto dice “no” all’Audi per guidare ingresso in F1

ROMA – Tra Mattia Binotto e l’ Audi è finita ancor prima di cominciare. Almeno salvo eventuali smentite, o rettifiche, in arrivo dai diretti interessati. E’ destinata a far parlare di sé l’indiscrezione pubblicata sul numero di giugno del mensile britannico F1 Business Magazine, secondo cui l’azienda tedesca, che si appresta ad entrare in Formula 1 nel 2026 , e che sta costruendo senza badare a spese il suo team di tecnici ed ingegneri, avrebbe invitato nella sede di sviluppo della futura monoposto, a Neuberg , l’ ex team principal Ferrari . Da sempre, e questo non era un mistero, obiettivo numero uno della scuderia dei quattro anelli. Qualcosa però, deve essere andato storto, perché secondo la ricostruzione del magazine le parti si sarebbero separate. A quanto pare in maniera insanabile

F1, Binotto-Audi: matrimonio finito prima del tempo?

Nel ripercorrere quanto il F1 Business Magazine riporta, in un articolo senza firma, si evincerebbe come l’ingegnere svizzero – condizionale ancora d’obbligo non essendoci ancora stati riscontri ufficiali – sia rimasto in qualche modo deluso da quanto ha potuto vedere in casa Audi. Tanto da lasciarsi andare clamorosamente in alcuni messaggi privati, nei quali, riporta il mensile inglese, avrebbe dato dei “pagliacci” (“clowns” nel testo originale) ad alcuni personaggi incontrati durante il meeting. Lo si legge nel passaggio originale posto a chiosa dell’articolo: “He has privately told friends that some of the people at Neuburg an der Donau are clowns”.