AlphaTauri, Tost conferma: “Mick Schumacher era la mia prima scelta”

ROMA - "È andata proprio così. Mick Schumacher non aveva più un sedile, ed era la mia prima scelta, nel momento in cui è emersa la situazione legata a Pierre Gasly". A dichiararlo è Franz Tost, che in un'intervista rilasciata a Formel1.de, ha confermato quanto aveva rivelato di recente Ralf Schumacher in merito a un retroscena di mercato sul nipote Mick, prima che quest'ultimo passasse in Mercedes come terzo pilota. Il giovane tedesco, infatti, era in lizza per un posto in AlphaTauri, dopo che questa aveva perso Pierre Gasly, passato in Alpine.