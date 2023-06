F1, Verstappen: "Alonso è più attento ai dettagli rispetto ad Hamilton"

ROMA - Max Verstappen continua a dominare incontrastato questa stagione di Formula 1 a bordo della sua Red Bull e sembra non avere alcun rivale in grado di tenergli testa per mantenere aperto il Mondiale. L'olandese, però, non ha mai nascosto la propria ammirazione per alcuni suoi illustri colleghi, su tutti il due volte iridato Fernando Alonso, che anche nel corso di questa annata sta facendo qualcosa di incredibile con la sua Aston Martin. Secondo Verstappen proprio lo spagnolo avrebbe delle capacità naturali, che lo renderebbero superiore anche a Lewis Hamilton.