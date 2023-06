Ferrari, Leclerc sogna la 24 Ore di Le Mans: “Un giorno la farò anche io”

ROMA - Per la Formula 1 è tempo di tornare in pista dopo un weekend di pausa per disputare il Gran Premio del Canada 2023 e la Ferrari , reduce da un avvio di stagione molto deludente, spera di trovare finalmente una svolta. La scuderia di Maranello, infatti, cercherà di seguire le ore dei colleghi che lo scorso fine settimana hanno trionfato nella 24 Ore di Le Mans , compiendo una vera e propria impresa sportiva. La vittoria non è certo passata inosservata neanche all'interno del box di F1 e il più impressionato probabilmente è stato Charles Leclerc .

Leclerc e l'idea Le Mans

“Un giorno mi piacerebbe correre la 24 Ore perché è un evento incredibile. Sono certo di voler spuntare questa casella, anche se non so ancora quando. In ogni caso sono molto orgoglioso quello che ha fatto la Ferrari, è stato pazzesco. E' fantastico una Rossa che vince, in particolar modo perché ha preso parte a questa gara dopo molti anni". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, intervistato dai microfoni di Eurosport in occasione del trionfo della Rossa nella 24 Ore di Le Mans.