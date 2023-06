F1, Prost contro Perez sr: “Non è d’aiuto per suo figlio, è controproducente“

ROMA - L’inizio di stagione in Formula 1 aveva lasciato pensare ad una rivalità interna in casa Red Bull tra il due volte campione del mondo Max Verstappen e Sergio Perez, ma le ultime due gare hanno già cancellato quasi definitivamente le speranze del messicano. Il divario tra i due, infatti, risulta abbastanza evidente ed è davvero difficile ipotizzare una rimonta del messicano ai danni dell’olandese. Le ambizioni di Perez di laurearsi campione del mondo sono legittime, ma probabilmente qualcuno ha riposto in lui aspettative troppo alte per le sue attuali potenzialità e, tra questi, potrebbe esserci anche il padre, almeno secondo Alain Prost.