Ferrari, Vasseur: "In Canada vogliamo regalare ai tifosi una buona prova"

ROMA - La Formula 1, dopo un fine settimana di pausa, farà tappa a Montreal per il Gran Premio del Canada 2023. Le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez ripartiranno dalle loro solide certezze, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno costrette a spingere sull'acceleratore per trovare una soluzione in questa prima parte di stagione estremamente deludente. A tal proposito all'interno del box del team di Maranello sembra esserci grande fiducia per il prossimo appuntamento in terra canadese