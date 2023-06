Diretta gara F1 GP Canada: dove vederla in tv

MONTREAL - È tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio del Canada, valida per il nono appuntamento della stagione di Formula 1. Max Verstappen scatterà davanti a tutti, seguito da Fernando Alonso e Lewis Hamilton dopo che Nico Hulkenberg, inizialmente secondo, è stato penalizzato. Stessa sorte capitata a Carlos Sainz, che sarà costretto a partire dietro anche a Charles Leclerc, dopo il duro sfogo del monegasco in seguito alla sessione di qualifiche. Il via alla gara è in programma domenica 18 giugno alle ore 20:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro su TV8 si parte alle 22:00. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.