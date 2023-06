F1, GP Canada: Verstappen vince e raggiunge Senna. Leclerc e Sainz giù dal podio

MONTREAL - Il Gran Premio del Canada, nono round del mondiale 2023 di F1, ha visto la vittoria di Max Verstappen, il quale centra il 41° successo in carriera, raggiungendo Ayrton Senna. Gara di fatto in solitaria per il pilota della Red Bull, che ancora una volta si dimostra inarrivabile per i rivali: alle sue spalle, bella lotta tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton, con l'asturiano a prevalere sul britannico. Appena giù dal podio, ecco le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che compiono una bella rimonta dal decimo e undicesimo posto, rispettivamente, dando anche buoni segnali di ripresa della SF-23, che andranno però confermati nei prossimi appuntamenti.