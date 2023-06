F1, la classifica piloti aggiornata dopo il GP del Canada

MONTREAL - Max Verstappen si aggiudica anche il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale di F1, raggiunge le 41 vittorie di Ayrton Senna e allunga ancora in classifica piloti. Alle sue spalle, Fernando Alonso torna a ruggire insidiando pericolosamente la seconda posizione di Sergio Perez. Carlos Sainz arriva quinto in gara e si riprende anche la quinta posizione in classifica, superando George Russell, mentre Charles Leclerc rimane settimo ma si avvicina al britannico.