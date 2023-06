Ferrari, Sainz e il brivido finale: "Ho avuto problemi con la frizione"

ROMA - La Ferrari s'è desta. Nel Gran Premio del Canada 2023 di Formula 1 le due Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, nonostante una griglia di partenza sfavorevole, sono riuscite a risalire la china chiudendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. Per il team di Maranello, dunque, sono arrivate delle buone indicazione che fanno ben sperare per il futuro, anche se sembra che ci sia sempre qualche piccolo problema dietro l'angolo. Sainz, infatti, al termine della gara, ha parlato di un inconveniente avuto sulla propria monoposto.