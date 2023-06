F1, Hamilton avvisa Verstappen: "Rosicchiamo terreno, presto arriveremo"

ROMA - Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton , dopo il secondo posto conquistato in Spagna, si è confermato nuovamente sul podio anche nel Gran Premio del Canada 2023 . Questa volta il pilota della Mercedes si è assicurato il terzo gradino del podio alle spalle del solito Max Verstappen e di Fernando Alonso , per completare un terzetto da sogno. Il britannico e la sua monoposto stanno dimostrando una buona crescita e presto potrebbero anche tornare a lottare per la vittoria.

Le parole di Hamilton

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, al termine della gara di Montreal, si è detto molto soddisfatto del fine settimana sulla pista canadese ed ha lanciato una sorta di avvertimento a Max Verstappen: “Per noi è stato un grande weekend. Stiamo rimontando, piano piano. Sapevamo che questo weekend non era il migliore per noi. Faticavo nelle curve a bassa velocità, è lì che perdevo tempo da Fernando e Max. Dobbiamo aggiungere carico aerodinamico alla macchina e renderla più efficiente, ma stiamo rosicchiando terreno, presto arriveremo. In questo momento Max è ancora troppo lontano, ma a livello di passo ci siamo avvicinati”.