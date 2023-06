Siparietto Alonso-Hamilton in Canada, Wolff punge: “È bravo a recitare”

ROMA - "Ha fatto un po' di scena, con lo sterzo e i freni... È bravo a recitare e a lamentarsi di aver quasi toccato Lewis". Così Toto Wolff ha commentato il gesto di Fernando Alonso nel corso della gara del GP di Canada, in cui lo spagnolo ha "mimato" la perdita di controllo della propria Aston Martin per un presunto unsafe release di Lewis Hamilton. In realtà, il tutto è avvenuto entro i termini della regolarità, tanto che la direzione gara ha ritenuto di non dover intervenire in alcun modo. La scena rimarrà comunque impressa dell'album della stagione, così come il gesto di Wolff a caldo, in cui ha scimmiottato Alonso.