F1, Verstappen e la stoccata lancia verso Perez

ROMA - Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen , dopo aver vinto gli ultimi due titoli iridati, sta dominando anche questa stagione avendo già portato a casa sei vittorie nelle prime gare. L'unico in grado di interrompere questo ruolino di marcia è stato il compagno di box Sergio Perez che, inizialmente, aveva dato l'impressione di poter lottare per il Mondiale. Adesso, però, il messicano è reduce da tre deludenti prestazioni ed ha praticamente gettato via tutte le sue ambizioni iridate.

Verstappen: "Se non ci fossi io..."

"Chissà cosa sarebbe accaduto in Red Bull se non ci fossi stato io, sicuramente le cose sarebbero molto diverse. Non sarei felice di non arrivare in Q3 tre volte di fila. Io non sono preoccupato. Sono piuttosto impegnato dalla mia parte del box. Faccio attenzione a questo". Così il pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha parlato ai microfoni del sito spagnolo Marca al termine del Gran Premio del Canada di Formula 1 2023, lanciando una piccola stoccata nei confronti del compagno di squadra Sergio Perez.