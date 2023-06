Ferrari, Vasseur già proiettato al 2025: “Ho ingaggiato un ‘top’”

ROMA - La Ferrari sta pian piano rialzando la testa in questa stagione dopo un avvio da incubo, caratterizzato da scarsi risultati. Le due monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, negli ultimi due Gran Premi disputati in Spagna e in Canada hanno dimostrato di aver migliorato il passo e di essersi avvicinate quantomeno a Mercedes ed Aston Martin. La Red Bull per ora resta imprendibile, ma il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, sta già lavorando al futuro per inserire nel team uomini di spessore.