F1, Domenicali: "Obiettivo auto più rumorose dal 2026"

ROMA - Dal 2026 la Formula 1 farà tanti passi avanti , ma potrebbe farne pure qualcuno indietro. Il rumore del motore, con la nuova era del Circus, infatti, dovrebbe tornare più alto rispetto a quello delle attuali monoposto. Ad annunciarlo è lo stesso Stefano Domenicali : "L’intenzione è di fare in modo che nel nuovo regolamento il rumore del motore sia più elevato, perché è parte della nostra emozione è davvero ciò che i nostri tifosi vogliono sentire, e questo è il nostro dovere di impegnarci in tal senso" - le parole del Ceo della F1 ai microfoni dell'emittente radiofonica australiana "3AW".

Gli obiettivi futuri

"Non c’è alcuna possibilità che la Formula 1 diventi ancor più silenziosa, dobbiamo avere un suono diverso - ha aggiunto Domenicali -. È musica per le mie orecchie. È vero che con i 12 cilindri avevamo una frequenza diversa, molto forte. E poi 10, 8, 6: non si abbasserà ulteriormente, solo che la situazione è diversa. Naturalmente dobbiamo rimanere ibridi, e lo saremo anche in futuro".