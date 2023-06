F1, Sainz avvisa la Ferrari: "Vorrei chiarezza sulla mia posizione"

ROMA - Il Mondiale 2023 di Formula 1 procede in maniera spedita, con il due volte campione del mondo Max Verstappen che è saldamente al comando della classifica piloti. Le Ferrari , invece, dopo un avvio di stagione da dimenticare, hanno dato importanti segnali di ripresa e sperano di fare ulteriori passi avanti nell'imminente Gran Premio d'Austria . Le ambizioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono giustamente alte e, in particolar modo lo spagnolo vorrebbe avere un futuro radioso con la Rossa, anche se al momento ha un solo anno di contratto.

Sainz: "Obiettivo vincere con Ferrari"

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso di un'intervista rilasciata a Motorsprint, ha parlato del suo futuro: “Sinceramente non mi piace cominciare una stagione sapendo che è il mio ultimo anno di contratto, voglio conoscere ciò che mi aspetta nel lungo periodo. Non è la situazione ideale per un pilota professionista. Tra le mie priorità del prossimo inverno sarà fare chiarezza sulla mia posizione, anche se per me l’obiettivo principale è vincere un giorno al volante di una Ferrari, un aspetto che ho messo in chiaro molte volte”.