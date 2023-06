F1, la Williams celebra 800 GP: livrea speciale in GB e Ungheria

ROMA - La Williams si appresta a raggiungere un grandissimo traguardo in Formula 1, ovvero il suo 800 Gran Premio. Il team britannico è già pronto a celebrare tale primato, tant'è che nelle prossime gare in Ungheria e Gran Bretagna svelerà una nuova livrea d'eccezione e ricorderà Frank Williams, il fondatore della scuderia scomparso due anni fa. Per quanto riguarda il Gran Premio di Gran Bretagna, inoltre, il campione del mondo Jenson Button farà alcuni giri dimostrativi a bordo della storica FW14B. I tifosi avranno anche la possibilità di incontrare gli attuali piloti della Williams, Alexander Albon e Logan Sargeant, in una fan zone che sarà allestita a Londra, precisamente a Piccadilly Circus.