F1, Verstappen insaziabile: “Voglio regalare un altro successo al team”

ROMA - Dopo la vittoria in Canada, il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen , ha come obiettivo quello di trionfare anche nella gara di casa del suo team. Il Gran Premio d'Austria , infatti, potrebbe essere l'occasione per festeggiare un nuovo successo per la Red Bull , che finora ha dominato tutte le gare con le affermazioni dell'olandese e di Sergio Perez . Verstappen, però, ha mostrato un approccio abbastanza cauto poiché nel fine settimana potrebbero esserci delle condizioni meteo imprevedibili.

Verstappen: "Incognita meteo"

Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, in vista del Gran Premio d'Austria 2023, ha parlato dei suoi obiettivi: “Ci sarà la seconda Sprint della stagione in questo weekend. E' sempre più frenetico e complesso rispetto ad una gara normale. Il meteo sembra un po’ imprevedibile e, quindi ci sarà sicuramente un po’ di confusione. In Austria sarà la gara di casa per noi e non vedo l’ora di vedere tutto il pubblico. E' sempre bello tornare qui, sono felice di provare ad aggiungere un altro successo alla collezione del team“.