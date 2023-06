Ferrari, Vasseur fissa l'obiettivo: "In Austria voglio weekend lineare"

ROMA - La Ferrari è pronta a tornare in pista questo fine settimana sul tracciato dello Spielberg per il Gran Premio d'Austria 2023 di Formula 1 . L'obiettivo della Rossa di Maranello è quello di confermare le buone indicazioni mostrare durante la gara del Canada, magare riuscendo a trovare una maggiore costanza all'interno della tre giorni austriaca. Il team principal Frederic Vasseur e tutto il team hanno fatto un importante lavoro per mettere Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle migliori condizioni possibili .

Vasseur: "Ci siamo preparati al meglio"

"Dopo il Canada, torniamo in Europa con alcuni circuiti che sono ormai un classico del calendario, a cominciare da Austria e Gran Bretagna. A Spielberg affronteremo il secondo weekend Sprint della stagione il che significa che squadre e piloti andranno in qualifica con appena un’ora di prove libere all’attivo". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in vista del Gran Premio d'Austria - "Per questo abbiamo fatto un lavoro particolarmente intenso al simulatore per arrivare preparati al meglio in Austria. Il nostro principale obiettivo sarà mettere i piloti nelle condizioni di sfruttare al massimo la loro SF-23 come siamo riusciti a fare a Montreal in gara. Vogliamo avere un fine settimana lineare dal venerdì alla domenica: se lo sapremo mettere in atto sono sicuro che porteremo a casa un buon risultato", ha concluso.