F1, Sprint GP Austria 2023 in diretta tv: orari e dove vederla

SPIELBERG - Scatta la Sprint del Gran Premio d'Austria, valido come decimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Sul suggestivo circuito di Spielberg va in scena la seconda Sprint stagionale, dopo quella in Azerbaijan. Si parte dalle buone sensazioni del venerdì per le Ferrari, che hanno visto Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudere appena dietro a Max Verstappen nelle qualifiche che valgono per la gara di venerdì. La Sprint Shootout è in programma sabato 1 luglio alle ore 12, mentre la Sprint prenderà il via alle 16:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita la Sprint Shootout dalle 17:30 e la Sprint dalle 19:05.