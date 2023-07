F1, Sprint Shootout Austria: doppietta Red Bull, Sainz e Leclerc faticano

SPIELBERG - La Sprint Shootout del Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, ha visto Max Verstappen far segnare il tempo più veloce. Il pilota olandese apre la doppietta della Red Bull, completata da Sergio Perez (che invece in gara partirà molto lontano), mentre le Ferrari hanno faticato fin dal Q1, dove tra l'altro Charles Leclerc è finito sotto investigazione per un possibile impeding su Oscar Piastri: il monegasco, a meno che non venga penalizzato, partirà sesto, dietro al compagno Carlos Sainz.