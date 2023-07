F1, Sprint Austria: Verstappen batte Perez, Sainz a podio. Leclerc 12°

SPIELBERG - La Sprint del Gran Premio d'Austria, valida per il decimo round del mondiale F1, ha visto la vittoria di Max Verstappen. Schiacciante il successo del pilota della Red Bull, che dopo una partita non positiva vince il duro corpo a corpo con il compagno Sergio Perez, poi secondo. Terzo posto e primo podio stagionale per la Ferrari di Carlos Sainz, protagonista di una prova solida. Dodicesimo, invece, Charles Leclerc, che conferma il sabato davvero complicato, non riuscendo a brillare né con le intermedie né con le medie.