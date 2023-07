F1, clamoroso in Austria: Verstappen si ferma per togliere il giro veloce a Perez

SPIELBERG - Max Verstappen si è mostrato passi avanti a tutti i rivali anche nel Gran Premio d'Austria di Formula 1 . Nel finale di gara il campione in carica si è permesso anche un rischio che lo ha portato a conquistare un punto addizionale. All'ultimo, infatti, Verstappen ha fatto sosta ai box per montare gomme nuove e tentare la conquista del giro veloce, poi conquistato togliendolo all'altra Red Bull di Sergio Perez .

Strapotere Verstappen

La decisione di Verstappen è stata messa in dubbio anche dal suo team, il quale poi ha concesso la sosta al pilota permettendogli di togliere il punto addizionale, rientrando in pista prima della Ferrari di Charles Leclerc e ottenendo un altra manciata di punti per avvicinarsi ulteriormente al terzo Mondiale di fila.