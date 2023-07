Gp d'Austria, le emozioni più della ragione

Il primo luglio del 1979 sul circuito di Digione due piloti hanno dato vita ad un duello rimasto nella storia della Formula 1. Con Gilles Villeneuve e René Arnoux, impegnati a confrontarsi con abilità e coraggio. Una Renault contro una Ferrari. Due uomini contro, caratteri diversi che l’obbiettivo della supremazia l’uno sull’altro, trasformava in eroi. L’uomo al di là della macchina, l’impossibile che diventa possibile solo dopo averne verificati i risultati. Quarantaquattro anni dopo in Austria il duello si ripete. Una Formula Uno soffocata dalle regole imposte da una tecnologia che fa della prevedibilità l’unico universo possibile, si fa da parte per lasciare spazio a piloti che per un istante ritornano uomini.