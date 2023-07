F1, Alonso: "Dobbiamo avere una prospettiva più tranquilla"

ROMA – E’ andato in archivio anche il Gran Premio d’Austria 2023 di Formula 1 che, oltre all’ennesima vittoria stagionale di Max Verstappen , ha visto la Ferrari tornare sul podio prima con Carlos Sainz nella sprint race e poi con Charles Leclerc nella gara della domenica . Passo indietro, invece, per l’Aston Martin di Fernando Alonso che, dopo un avvio di stagione travolgente, si è trovata a fare i conti con il risveglio delle avversarie. Nonostante questo lo spagnolo si è detto fiducioso, tanto da voler pensare gara dopo gara, puntano a rifarsi già il prossimo fine settimana nel Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone.

Alonso: "Viviamo gare come il calcio"

Il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, al termine del Gran Premio d'Austria 2023, ha commentato la prestazione della sua monoposto ai microfoni di Sky Sport F1: "Ci sono 23 gare nel Mondiale e le stiamo vivendo un po' come il calcio perché ogni domenica c'è chi vince e ottiene tre punti, che sembra stia andando bene, mentre gli altri sembrano in difficoltà. In un solo weekend si può ribaltare tutto. Bisogna avere una prospettiva più tranquilla, pensando a lungo termine".