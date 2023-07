F1, Hamilton e i problemi in Austria: "La macchina non andava"

Hamilton: "Sorpreso dalla prestazione"

"Sinceramente non mi sarei mai aspettato di essere così lento, la macchina non andava e non sappiamo ancora per quale motivo. Le nostre prestazioni di questo weekend sono state una sorpresa in negativo. La pista ha evidenziato diverse aree nelle quali dovremo cercare di migliorare. Ho fatto molta fatica in alcune curve, in particolar modo alla dieci". Così il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha commentato la deludente prestazione nel Gran Premio d'Austria.