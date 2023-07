F1, così è un caos senza limiti: è ora di dire basta!

Com’è possibile che la Formula 1 riesca a farsi tanto male da sola ? In Austria i limiti di pista non rispettati hanno comportato oltre milleduecento casi messi sotto esame, cento infrazioni, otto piloti penalizzati con cento secondi globalmente imposti nell'ordine di arrivo. Questo è stato smontato e rimontato a tarda sera: tutto è stato fatto analiticamente, ma è stato percepito il caos. Già in qualificazione i tempi cancellati erano stati quarantasette. Christian Horner ha dichiarato che la Formula 1 si è resa «dilettantesca», poi scopri che già un anno fa Niels Wittich , il direttore di gara, aveva raccomandato ai responsabili del Red Bull Ring - inutile sottolineare chi ne sia proprietario - di provvedere con la sistemazione di ghiaia all’esterno delle curve 9 e 10. Invece non s’è fatto nulla. Ora tutti sono concordi che un deterrente in quei punti vada sistemato perché i piloti sono bestiacce ingorde, e di autodisciplinarsi non ci pensano proprio. Loro stessi sono parte del problema.

Il Gp d'Austria è stato ristrutturato, ecco perché

Anni fa non era così: nella prima fase del GP d’Austria, rimasto in calendario fino al 2003, la ghiaia all’esterno delle curve c’era eccome. Poi Red Bull acquistò l’impianto e lo ristrutturò, adeguando le vie di fuga alla generale tendenza di usare l’asfalto. E così la pista è stata riproposta alla Formula 1 nel 2014. La FIA ha promesso che farà ulteriori pressioni sugli organizzatori: «Per risolvere il problema in futuro - si legge in una nota interna - rinnoveremo la nostra raccomandazione di aggiungere una porzione di ghiaia all’uscita delle curve 9 e 10. Sappiamo che sebbene questa non sia la soluzione ideale per altre serie che corrono sul tracciato (leggi gare di moto, ndr), ma essa si è dimostrata efficace su circuiti con simili problemi». Carlos Sainz, che dalla revisione ha avuto danni più di chiunque altro, ha commentato: «Un problema in più nasce quando guidi in aria sporca: se segui un’altra macchina hai più turbolenze e meno carico, e quando entri in curva tendi a scivolare verso l’esterno. In quelle condizioni è facile incappare nella trappola». Più abrasivo è stato dopo aver appreso la notizia del nuovo ordine d’arrivo e del suo arretramento da quarto a sesto. Sui social ha postato il simbolo dell’applauso con un sarcastico commento: «Ben fatto».