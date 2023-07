F1, Norris e le proteste attiviste: “Stupido mettere in pericolo vite”

ROMA – A pochi giorni dal Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di Formula 1 tornano alla mente le immagini dello scorso anno, quando il gruppo di attivisti Just Stop Oil invase la pista, creando diversi disguidi alla corsa. La speranza è che tutto questo non si ripeta questo fine settimana, come espresso anche dal pilota della McLaren, Lando Norris. Il britannico, infatti, si è detto abbastanza preoccupato per eventuali nuove proteste durante la gara sul tracciato di Silverstone.