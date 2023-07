F1, Horner esalta la Red Bull: "Livello più alto nella nostra storia"

ROMA - In Formula 1 prosegue il dominio assoluto di Max Verstappen e della Red Bull, che hanno conquistato nove successi consecutivi in altrettante gare di questo Mondiale. Nonostante qualche incertezza di Sergio Perez, il team austriaco si dimostra costantemente il più forte di tutti, tanto che ora potrebbe puntare a raggiungere il record di undici affermazioni consecutive della McLaren del 1988. Per eguagliare tale primato mancano soltanto due successi, per questo motivo in Ungheria si potrebbe assistere a qualcosa di storico.