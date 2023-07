F1, la FIA annuncia il calendario ufficiale del Mondiale 2024

ROMA - Nonostante il Mondiale 2023 di Formula 1 non sia ancora giunto a metà del suo percorso , FIA e Liberty Media hanno il dovere di guardare avanti e infatti hanno annunciato il calendario ufficiale della stagione 2024. Una stagione che si preannuncia ricca di gare e di emozione, dato che si partirà ai primi di marzo con il primo dei 24 Gran Premi in programma e si chiuderà soltanto l'8 dicembre. Confermati nella line-up le gare sui tracciati italiani di Imola e Monza.

F1, ufficiale il calendario 2024

Partirà ancora una volta dal Bahrain l'edizione 2024 del Mondiale di Formula 1, che poi proseguirà con le gare in Arabia Saudita, Australia, Giappone e il ritorno in Cina dopo lo stop per la pandemia. Una volta archiviata la corsa di Miami, sarà la volta del Gran Premio dell'Emilia Romagna sul tracciato di Imola, che rappresenterà la prima tappa europea; mentre il Gran Premio d'Italia è previsto il primo settembre a Monza. Anche la chiusura del campionato è confermata ad Abu Dhabi l'8 dicembre.

BAHRAIN, 3 MARZO 2024

ARABIA SAUDITA, 10 MARZO

AUSTRALIA, 24 MARZO

GIAPPONE, 7 APRILE

CINA, 21 APRILE

USA (MIAMI), 5 MAGGIO

ITALIA (IMOLA), 19 MAGGIO

MONACO, 26 MAGGIO

CANADA, 9 GIUGNO

SPAGNA, 23 GIUGNO

AUSTRIA, 30 GIUGNO

GRAN BRETAGNA, 7 LUGLIO

UNGHERIA, 21 LUGLIO

BELGIO, 28 LUGLIO

OLANDA, 25 AGOSTO

ITALIA (MONZA), 1 SETTEMBRE

AZERBAIJAN, 15 SETTEMBRE

SINGAPORE, 22 SETTEMBRE

USA (AUSTIN), 20 OTTOBRE

MESSICO, 27 OTTOBRE

BRASILE, 3 NOVEMBRE

USA (LAS VEGAS), 23 NOVEMBRE

QATAR, 1 DICEMBRE

ABU DHABI, 8 DICEMBRE