F1 GP Gran Bretagna 2023, diretta qualifiche: dove vederle in tv

SILVERSTONE - Scattano le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, undicesima tappa della stagione 2023 di Formula 1. A Silverstone, le Ferrari cercano segnali di continuità dopo la crescita mostrata negli ultimi weekend, anche se la giornata del venerdì ha già visto un intoppo importante per Charles Leclerc. Il programma di sabato 8 luglio vede la terza sessione di prove libere al via dalle 12:30, mentre le qualifiche inizieranno alle 16:00. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e NOW; in chiaro dalle 19:40, invece, la differita delle qualifiche su TV8.