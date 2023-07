F1, GP Gran Bretagna: pole Verstappen, Ferrari beffata dalla McLaren

SILVERSTONE - La sessione di qualifiche del GP di Gran Bretagna, undicesimo round del mondiale di F1, ha visto Max Verstappen conquistare la pole position. Il campione del mondo della Red Bull firma il miglior tempo nell'ultimo tentativo disponibile, strappando la pole a Lando Norris, che insieme a Oscar Piastri (terzo) certifica una sessione da ricordare per la McLaren. La gioia britannico fa da contraltare alla delusione in casa Ferrari: dopo il litigio in Q1, infatti, Charles Leclerc e Carlos Sainz devono accontentarsi, rispettivamente, della quarta e quinta casella al via. Ancora peggio è andata a Sergio Perez, il quale scatterà dalla 16° posizione dopo il caos nel finale del Q1.