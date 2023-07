Red Bull, incidente Verstappen a Silverstone: sbatte contro il muro della pitlane

SILVERSTONE - Piccola disavventura per Max Verstappen, che nel Q1 della sessione di qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna si è reso protagonista di un incidente strano e per certi versi comico, ma che sarebbe potuto costargli caro. Il campione del mondo della Red Bull, infatti, è andato a sbattere contro il muretto della pitlane mentre usciva dai box, rompendo il lato sinistro dell'ala anteriore. Fortunatamente per lui, l'incidente non ha provocato danni ad altri elementi, come il fondo, e quindi Verstappen è riuscito a completare regolarmente le qualifiche, conquistando l'ennesima pole position.