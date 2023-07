Red Bull, Perez in crisi anche a Silverstone. Marko attacca: "Deve svegliarsi"

SILVERSTONE - "Perez deve darsi una svegliata in qualifica. È sempre stato il suo punto debole, ma ora sta succedendo troppo presto" . Non sono parole scritte da un tifoso, ma è quanto dichiarato da Helmut Marko dopo che Sergio Perez ha ottenuto un altro risultato pessimo nelle qualifiche di Silverstone , chiudendo al 16° posto con la sua Red Bull (poi diventato 15° per la squalifica di Bottas). E tutto ciò mentre Max Verstappen (che pure non ha avuto un pomeriggio tranquillo) centrava l'ennesima pole position. Ai microfoni di Sky Sport Deutschland, Marko sottolinea comunque come Perez sia solitamente in grado di fare una buona gara, rimendiando ai suoi difetti: "Di solito fa belle gare, ed è ancora una volta fortunato: qui a Silverstone è facile risalire la griglia. Anche noi però dobbiamo lavorarci: se un pilota è davanti e l'altro 16°, c'è qualcosa che non va".

Perez e il futuro in Red Bull, parla Marko

Il consulente della Red Bull è stato poi inevitabilmente interrogato sul futuro di Perez. Un futuro che, per ora, lo vedrà ancora legato alla Red Bull, ma forse più per mancaza di alternative che per merito: "È comunque secondo in classifica e solitamente in gara fa bene, al contrario di De Vries (altro pilota sulla graticola, ndr). Per il momento quindi non faremo nessuna azione, anche perché non ci sono piloti disponibili per sostituirlo", ha infatti concluso Marko.