F1, Verstappen vince a Silverstone: Norris e Hamilton a podio, lontane le Ferrari

SILVERSTONE - Max Verstappen vince il Gran Premio di Gran Bretagna, undicesimo appuntamento del mondiale di F1. Il campione del mondo della Red Bull centra il primo successo in circuito dove non aveva mai vinto, precedendo i padroni di casa Lando Norris e Lewis Hamilton. Lontane e solo spettatrici le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che faticano con tutte le mescole, soprattutto in confronto alle prestazioni dei rivali. Lo spagnolo, poi, a otto giri dalla fine subisce un triplo sorpasso da Sergio Perez, Alexander Albon e lo stesso Leclerc, finendo addirittura decimo. Nono, invece, il monegasco.