F1, la classifica piloti aggiornata dopo il GP di Gran Bretagna

SILVERSTONE - Ecco come si evolve la classifica piloti di F1 dopo la gara di Silverstone, undicesima tappa del mondiale di F1. Non cambia nulla in vetta, con Max Verstappen che, dopo l'ennesima vittoria, consolida la prima posizione, seguito a lunghissima distanza da Sergio Perez, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Dopo il britannico, altro ampio gap per trovare, a 38 punti dal pilota della Mercedes, Carlos Sainz, che come Charles Leclerc perde tanto terreno rispetto ai rivali dopo la gara di Silverstone.