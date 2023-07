F1, Perez fa mea culpa: “Risultati inaccettabili, ma c’è fiducia”

ROMA - Anche il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di Formula 1 è stato consegnato agli archivi con l'ennesima vittoria stagionale conquistata dal due volte campione del mondo Max Verstappen. A fare da contraltare in casa Red Bull è un'altra opaca prestazione fornita da Sergio Perez, che non è riuscito ad andare oltre un sesto posto che ha fatto storcere il naso al team principal Christian Horner e, soprattutto, ad Helmut Marko, che non è mai stato un estimatore del messicano. Quest'ultimo, però, ha detto di sentire il sostegno da parte del team.