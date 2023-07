F1, Horner applaude Ricciardo: “Tempi molto competitivi”

ROMA – La Red Bull continua a dominare incontrastata il Mondiale 2023 di Formula 1 grazie ad uno straordinario Max Verstappen, che si sta avvicinando a grandi passi per il suo terzo titolo iridato. In Alpha Tauri, invece, le cose non vanno per il meglio dato che Nyck De Vries ha deluso le aspettative e per questo motivo è stato sostituito con Daniel Ricciardo. L’australiano tornerà in pista nel Gran Premio di Ungheria e resterà nel circus almeno fino al termine della stagione, ma per la prossima potrebbe anche insidiare Sergio Perez.