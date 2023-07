F1, che ribaltone in AlphaTauri: Ricciardo prende il posto di De Vries

ROMA - L'AlphaTauri cambia a stagione in corso: Daniel Ricciardo farà il suo tanto atteso ritorno in pista e, fino alla fine di questa stagione, sostituirà Nyck De Vries. Una scelta che è stata comunicata della stessa scuderia di Formula 1: "Scuderia AlphaTauri annuncia che Daniel Ricciardo si unità alla squadra, in prestito dall'Oracle Red Bull Racing, per il resto della stagione di Formula 1, a partire dal prossimo Gran Premio di Ungheria".

Daniel Ricciardo, dunque, avrà l'opportunità di mettersi in mostra e di dimostrare di essere ancora competitivo: “Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull!”.