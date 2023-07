F1, Vettel valuta ritorno in nome della sostenibilità: "Ho già qualche idea"

ROMA - "Ho avuto un incontro positivo con Stefano Domenicali nell'ultimo Gran Premio di Monaco. Sto parlando con la F1 e ho già qualche idea". A dichiararlo è Sebastian Vettel, che ai microfoni di TalkSport, direttamente dalla 30° edizione del Goodwood Festival of Speed, è tornato a parlare della possibilità di un suo ritorno nel Circus, abbandonato dopo aver concluso la stagione 2022 al volante dell'Aston Martin, annunciando il ritiro. Un ritiro molto sentito da tifosi e addetti ai lavori, per uno dei piloti più importanti della storia recente, sia dal punto di vista sportivo, con i titoli mondiali in Red Bull e il legame con il mondo Ferrari, che dal punto di vista umano.