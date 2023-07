Red Bull, Horner stronca Ricciardo: “Farà la riserva anche nel 2024”

ROMA - Daniel Ricciardo tornerà ad assaporare la F1 da protagonista, dopo il suo passaggio in AlphaTauri per colmare il vuoto lasciato dal licenziamento di Nyck De Vries. Il pilota australiano ha raccontato le sue ambizioni e il lavoro che lo aspetterà, e sul tema è intervenuto anche Christian Horner. Infatti, sul tavolo c'è il futuro dell'australiano in Red Bull, in merito al quale, nel corso del podcast F1 Nation, il team principal ha affermato: "Per Ricciardo non ci sono aspettative o pensieri che vadano oltre il termine della stagione. È in prestito fino alla fine della stagione, e il suo obiettivo è puntare alla Red Bull per il 2025. Ovviamente, il prossimo anno i nostri piloti saranno ancora Checo e Max, ma è sempre una cosa buona avere un pilota di riserva talentuoso".